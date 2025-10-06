В Кунгуре студентка колледжа перевела мошенникам 300 тысяч рублей родителей

В Кунгуре учащаяся автотранспортного колледжа стала жертвой мошенников, переведя им все сбережения семьи. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах, 17-летней девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником учебного заведения. Он попросил продиктовать код из СМС-сообщения "для подписания документов о безопасности". Девушка выполнила просьбу.

Затем с ней связалась женщина, которая сообщила о "взломе личного кабинета на портале "Госуслуг"". После этого звонок перевели на другого мошенника, утверждавшего, что "денежные средства с банковских счетов родителей будут переведены в поддержку Украины".

Пытаясь спасти семейные накопления, студентка взяла все домашние сбережения и в течение двух дней переводила их на указанные злоумышленниками счета. Осознав обман, она рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Проводится расследование.