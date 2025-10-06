В России зафиксирован всплеск продаж на авторынке

В первую неделю октября авторынок резко пошел вверх по всем сегментам. Однако, эксперты называют это "новым краткосрочным трендом".

"Продажи новых легковых автомобилей [за неделю] выросли на 28% и показали очередной рекорд года - 41331 шт", - пишет директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Рекордный объем продаж и по легким коммерческим автомобилям (+19%), и по грузовым автомобилям (+17%).

При этом и цены тоже растут. В сентябре средняя цена нового легкого автомобиля составила 3,24 млн руб. (+4% к августу и +6% к сентябрю 2024 года).

Целиков называет три причины роста цен: осенью некоторые производители пересматривают цены и сокращают скидки; снижается доля продаж прошлогодних автомобилей (на которые цены ниже); рынок меняется в сторону альтернативных поставок (а машины по параллельному импорту стоят дороже).