Волонтерский центр Алексея Вихарева и РЭО восстанавливают сенсорный сад в Екатеринбурге

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева и свердловского отделения Российского экологического общества внесли свой вклад в восстановление сенсорного сада в Харитоновском парке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения РЭО.

Поскольку начало осени - это лучшее время для адаптации растений на новом месте, весь сентябрь и начало октября Городской детский экоцентр помогал с посадкой деревьев, кустарников и многолетников.

Волонтеры же приняли участие в подготовке территории - выкопали старую землю, заполнили ямы новым плодородным грунтом и очистили его от сорняков. Активисты также помогли перенести растения из теплиц и высадить их на улице.

