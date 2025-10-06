В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Соответствующее сообщение распространило министерство территориальной безопасности региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

"Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении ведомства.

В минтербезе напомнили, что в случае ЧП следует звонить по номеру вызова экстренных служб 112. Напомним, 3 октября в результате атаки беспилотника пострадал двухэтажный жилой дом. Обошлось без жертв.