"Уральские авиалинии" объявили о переносе нескольких рейсов из Сочи

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила об изменениях в расписании нескольких рейсов из Сочи. Изменения касаются и полетов в этот город.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, в связи с вводимыми минувшей ночью ограничениями по использованию воздушного пространства в районе аэропорта Сочи, в понедельник, 6 октября, перенесено время отправления и прибытия следующих рейсов:

U6-462 "Сочи – Домодедово"

U6-172 "Сочи – Домодедово"

U6-242 "Сочи – Домодедово"

U6-619/620 "Сочи – Челябинск – Сочи"

U6-2661 "Сочи – Душанбе"

U6-145/146 "Самара – Сочи – Самара"

U6-219/220 "Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург".

"В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов согласно очередности. Информацию о статусе рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании", - добавили в "Уральских авиалиниях".

Напомним, что в сентябре в Сочи из-за угрозы беспилотной атаки с пляжей эвакуировали людей.