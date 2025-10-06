SHOT: Мощные взрывы прогремели в районе Туапсе и Сочи ночью

Взрывы прогремели минувшей ночью в районе Туапсе и Сочи, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, ПВО уничтожил украинские беспилотники на подлете.

Местные жители сообщили минимум о 10-15 взрывах со стороны Черного моря в районе Туапсе. Также очевидцы рассказали о взрывах неподалеку от поселка Лазаревское (Сочи).

Ночью из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Сочи и Краснодара был введен план "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и в аэропорту Геленджика.