"Россети Урал" повысили надежность электроснабжения Косулино, где идет активная застройка

Энергетики "Россети Урал" ведут комплексную работу по повышению надежности электроснабжения жителей села Косулино и прилегающих к нему территорий, где активно ведется индивидуальное жилищное строительство.

В рамках подготовки холодному времени года, когда электросети переживают пиковые нагрузки, на кабельно-воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ "ПС Глубокая – Растущий" заменили кабельный вывод на более современный, что позволило увеличить пропускную способность сети. Также энергетики заменили основное оборудование на двух трансформаторных подстанциях для увеличения их мощности с учетом растущих нагрузок на электросетевую инфраструктуру.

На ЛЭП 10 кВ "Косулинский ЦРП – Центральная усадьба" энергетики заменили более двух километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности.

До конца этого года специалисты "Россети Урал" реконструируют еще несколько кабельных выводов на двух ЛЭП 10 кВ для увеличения их пропускной способности, заменят более 11 километров неизолированного провода на СИП, а также построят новую кабельно-воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью около трех километров.

Для безопасного производства работ по модернизации электросетевой инфраструктуры компания "Россети Урал" вынуждена вводить частичное ограничение электроснабжения потребителей.

Отметим, что основная причина технологических нарушений на территории Косулинского энергоузла в осенне-зимний период – потребление электроэнергии сверх заявленных при технологическом присоединении величин. Поэтому специалистам приходится принимать экстренные меры для поддержания качественного электроснабжения жителей.

