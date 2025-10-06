Учителя смогут бесплатно питаться в школах

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение межфракционный проект закона о бесплатном горячем питании для учителей в школах.

Документ предусматривает внесение изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". Законопроект закрепляет право педагогов на бесплатное питание не менее одного раза в день.

Как заявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, учителя формируют будущее страны, а бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье, сообщает ТАСС.

Зарплата учителей при работе на одну ставку должна быть не ниже 2,5 МРОТ. Такой законопроект направил на заключение в правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.