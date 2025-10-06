Каждая пятая компания перейдет на российские мессенджеры

Каждая пятая российская компания начала переход на отечественные мессенджеры.

Согласно исследованию сервиса Calltouch, чаще всего бизнес выбирает MAX, "VK Мессенджер" и "Яндекс Мессенджер". Это связано с ограничениями на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). При этом 41% предпринимателей не испытали серьезных трудностей после блокировки. Четверть опрошенных пожаловалась на необходимость использовать множество каналов связи и нежелание клиентов переходить на новые платформы.

Как заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Холод, до введения ограничений российские мессенджеры оставались в тени зарубежных конкурентов и применялись точечно. Тогда доля отечественных решений в деловой коммуникации была близка к нулю.

Теперь бизнес, особенно крупный и связанный с госзаказом, будет вынужден адаптироваться. Российские платформы активно развивают бизнес-функционал — интеграцию с CRM, корпоративные каналы, ботов и инструменты клиентской поддержки, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что разработчики мессенджера Max будут блокировать попытки доступа через неофициальные сторонние приложения или так называемые альтернативные клиенты. Это приложения, в которых отключены функции доступа к камере, микрофону или геолокации - пользовательские версии с урезанным набором разрешений.