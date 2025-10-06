06 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Урожай в России превысит прошлогодний результат

Предварительные итоги уборочной кампании в России позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года.

Как сообщил Минсельхоз, это произойдет, несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных регионах. По данным ведомства, 88% площадей зерновых и зернобобовых культур уже убраны. При этом темпы сбора урожая выше 2024 года. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40 млн га, намолочено 126,9 млн т зерна, тогда как в 2024 году — 117,1 млн т.

Собрано более 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса, около 22,7 млн т сахарной свеклы. В текущем году рост урожайности демонстрируют многие культуры. Чечевица (+55%), горох (+37%), нут (+27%), рожь (+24%), ячмень (+21%), соя (+21%), пшеница (+14%), рапс (+8,1%), кукуруза на зерно (+7%), гречиха (+9%), сахарная свекла (+4%), картофель (+16%), сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что аграрии юга России оценивают возможные потери зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в южных регионах в 25% от уровня сбора прошлого года. Самая тяжелая ситуация была в Ростовской области.

Теги: урожай, уборочная компания


