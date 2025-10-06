Предложено увеличить закупку лекарств для диабетиков за счет акциза на газировку

В Госдуме предложили увеличить ежегодно выделяемую сумму на лекарства для диабетиков с акциза на сладкие напитки, на 3,3 млрд руб.

Об этом следует из письма заместителя главы комитета по экономической политике Станислава Наумова. Он считает, что обеспечение таких пациентов препаратами для профилактики и лечения осложнений будет способствовать снижению смертности в стране и отсрочке инвалидизации. Это в свою очередь, снизит нагрузку на систему здравоохранения России. По данным думского комитета, расчетные затраты государства на пациентов с сахарным диабетом второго типа составляют более 700 млрд руб. ежегодно.

Как заявила президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова, необходимо дополнительное финансирование закупки таких медикаментов, поскольку пациентам сейчас сложно получать их бесплатно. В случае предотвращения осложнений заболевания средняя продолжительность жизни пациентов с диабетом должна вырасти на 1,5–3,5 года, сообщает РБК.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 5,5 млрд рублей выделят в России на борьбу с сахарным диабетом.