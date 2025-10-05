В центре Тбилиси снова собрались протестующие

В центре Тбилиси второй вечер собираются протестующие – сторонники оппозиционных сил, которые не согласны с результатами муниципальных выборов, прошедших в Грузии накануне. В большинстве случаев на этих выборах победили кандидаты, поддержанные правящей партией "Грузинская мечта".

По данным СМИ, у здания парламента на проспекте Руставели собралось не меньше тысячи протестующих.

Накануне митинг оппозиции закончился столкновениями участников с полицией, пострадало около трех десятков человек, большая часть – силовики. Участники митинга пытались прорваться в президентский дворец.

Европейская дипломатия уже традиционно выступила с осуждающей позиции по поводу выборов в Грузии. В заявлении главного дипломата ЕС Кайи Каллас и еврокомиссара Марты Кос говорится, что эти выборы в Грузии прошли "в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия".

Тем временем власти заявили о финансировании и организации беспорядков в Тбилиси извне. Служба госбезопасности республики заявила об изъятии большого количества оружия и взрывчатки, предназначавшихся для диверсии 4 октября.