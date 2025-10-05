Трамп назвал предложения Путина по ДСНВ "хорошей идеей"

Президент США Дональд Трамп назвал предложения российского коллеги по ДСНВ "хорошей идеей".

"Для меня это звучит как хорошая идея", - сказал журналистам Трамп.

Путин озвучил предложение еще 22 сентября, на той же неделе в Госдепартаменте сообщили, что в курсе этого заявления российского президента.

Российский президент сообщил, что Москва готова придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после истечения его действия (заканчивается 5 февраля 2026 года), но только если США ответят взаимностью и тоже будут соблюдать эти условия.

Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года.