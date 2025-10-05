Трамп: ХАМАС грозит полное уничтожение, если группировка откажется от плана Трампа

ХАМАС грозит "полное уничтожение", если группировка откажется уступить власть и контроль над Газой в соответствии с планом Трампа, об этом президент США заявил в интервью CNN.

"Полное уничтожение!" — заявил Трамп в ответ на вопрос о том, что будет, если ХАМАС продолжит сопротивление и не примет выставленные условия.

При этом глава государства пока не стал комментировать предположения о том, что ХАМАС и так уже фактически отказался от мирного плана, выдвинув условия: разоружения группировки не будет, Газа должна остаться под контролем палестинцев, а израильские заложники будут освобождены только по итогам переговоров.

Президент заявил, что ожидает скорого прояснения позиции ХАМАС.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль согласен на план, предложенный им, теперь слово за ХАМАС.