В Белгородской области ранен замглавы приграничного села

В Белгородской области в результате обстрела ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Населенный пункт находится в приграничном Грайворонском округе.

"В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Игорь Иванович недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа - пришел работать вместе с новым главой Дмитрием Александровичем Панковым. Вся команда работает героически, помогая жителям справляться с трудностями", - добавил глава региона.