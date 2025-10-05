На склоне Эвереста застряли около тысячи человек

Около тысячи восходителей застряли на восточном склоне горы Эверест, об этом сообщают китайские СМИ. Сильный снежный шторм перекрыл им возможность спуститься.

По данным Jimu News, несколько сотен волонтеров из числа местных жителей и профессиональных спасателей и альпинистов пытаются прорваться к застрявшим на помощь. Предварительно известно, что застрявшие находятся на высоте около 4900 метров. Это далеко не вершина горы (высота которой составляет 8849 метров), однако даже на эту высоту попасть очень сложно.

Снегопад в районе восхождения начался в пятницу вечером и продолжался всю субботу. Доступ для туристов даже к подножью горы закрыт с вечера субботы. Одновременно на границе Китая и Непала начались сильные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, погибли по меньшей мере 47 человек.