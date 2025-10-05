05 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп чуть не развалил НАТО в 2018-м

Президент США Дональд Трамп чуть не развалил НАТО в 2018-м, во время своего первого президентства, утверждает бывший генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в своей биографической книге "Мое дежурство: руководство НАТО во время войны".

По словам Столтенберга (фрагмент его книги опубликовала британская газета The Guardian), Трамп был настолько непредсказуем для остальных представителей стран-членов Альянса, что в какой-то момент генсек даже запретил сотрудникам шутить над Трампом, опасаясь его негативной взрывной реакции.

"Я беспокоился о том, что будет дальше, потому что заметил, насколько критически Трамп относился к НАТО во время своей предвыборной кампании", - пишет Столтенберг.

Летом 2018-го года на саммите НАТО Трамп возмущался слишком маленькими расходами других членов Альянса на безопасность, при этом, по его мнению, стоимость работы штаб-квартиры организации превосходила разумные пределы.

"Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва - весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится", - написал Столтенберг.

Теги: дональд трамп, нато, йенс столтенберг


