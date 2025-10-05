Геннадий Долматов принял участие в Круге Омского отдельского казачьего общества

Глава Омского района Геннадий Долматов принял участие в отчётном Круге Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.

В ходе Круга доклад о проведенной работе представил атаман Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска есаул Алексей Ромахин.

Доклад был посвящен отчетной информации о деятельности общества за прошедший год. В частности, в числе ключевых направлений проведенной работы были отмечены: активное участие казачества в охране общественного порядка и безопасности, оказании помощи участникам СВО, военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи, развитии непрерывного казачьего образования, укреплении казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.

"Отчётный Круг наглядно продемонстрировал, что казачество не только сохраняет свои исторические традиции, но и активно развивается, адаптируясь к современным условиям. Казачьи общества продолжают играть важную роль в укреплении духовных ценностей и развитии гражданского общества", - отметил Геннадий Долматов.

Он также сообщил в своем телеграмм-канале, что в ходе активного обсуждения доклада атаманы и казаки единогласно признали работу за 2025 год удовлетворительной.