Крупный пожар на юго-западе Москвы – горит бизнес-центр

На юго-востоке крупный пожар произошел в деловом центре. Горит трехэтажное здание по адресу Волгоградский проспект, 42. "На месте работают около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - сообщили в МЧС.

В здании, по данным "Яндекс Карт", находятся спортивные центры, бассейн, магазины, несколько коммерческих фирм. К трехэтажному корпусу прилегает вплотную еще и 15-этажный деловой центр. Также рядом находится технопарк "Технополис Москва".