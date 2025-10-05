В Москве начались масштабные перекрытия улиц

В Москве начались масштабные перекрытия улиц в районе Лужников – из-за проведения полумарафона "Моя столица".

С девяти утра и до четырех вечера движение будет закрыто по мосту Лужники и на проспекте Вернадского, с 9:30 и до 13 часов – на съезде с моста Лужники, на Хамовническом Валу, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. До 22 часов движения не будет на Университетской площади, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Также автомобилистов предупредили, что на участках, где действуют ограничения, нельзя будет припарковать машину.