В Челябинской области молодые люди похитили миллион рублей и потратили его на смартфоны и плюшевых медведей

Полицейские Златоуста Челябинской области раскрыли кражу миллиона рублей с банковского счета 24-летней местной жительницы. Почти все деньги злоумышленники успели потратить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Челябинской области, потерпевшая принимала в своей квартире гостей. Одному из мужчин она доверила свою банковскую карту для совершения покупок. Пропажу она обнаружила уже после ухода гостей.

Оперативники задержали подозреваемых в Миассе. За несколько дней молодые люди успели потратить весь миллион: они сняли квартиру и коттедж в Екатеринбурге, приобрели себе одежду и новые дорогие смартфоны, своим девушкам и родственникам купили дорогостоящих плюшевых медведей, один из которых в человеческий рост. В итоге от похищенной суммы остались всего 26 тысяч рублей.

Одному из фигурантов, 19-летнему неработающему и ранее судимому за кражу златоустовцу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальный статус его товарища будет определен в ходе дальнейших следственных действий.