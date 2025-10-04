В Тбилиси протестующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили

В Тбилиси протестующие пробили железные ограждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Спецназ использует против них перцовые спреи, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".

По данным РИА Новости, для охраны президентского дворца мобилизовали дополнительные бригады спецназа, силовики применили водомет. Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.

Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает эту должность с 2017 года.