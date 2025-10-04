В Москве суд взыскал почти миллиард рублей с организаторов фортификаций под Белгородом

Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ солидарно с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Фигуранты намерены обжаловать решение московского суда.

Иск был подан к бывшему главе управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексею Сошникову, бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину, бывшему первому замглавы Росгвардии Виктору Стригункову, а также коммерсантам Сергею Петрякову, Ивану Новикову и Константину Зимину на сумму 924 873 795 рублей.