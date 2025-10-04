В Екатеринбурге из-за отключения электричества перестал ходить трамвай в Верхнюю Пышму

В Екатеринбурге из-за аварии на линии электропередачи 110 кВ без электричества остались районы Эльмаш и Уралмаш. Также из-за отсутствия напряжения перестал ходить трамвай в Верхнюю Пышму.

Света нет в жилых кварталах, торговых центрах Veer Mall и "Белка", сообщает "Ъ".

Причиной аварии стали несанкционированные действия строительной компании. В настоящий момент энергетики "Россети Урал" находятся на месте, стягивается необходимая спецтехника для ликвидации технологического нарушения. В ближайшее время по резервным схемам будет восстановлено электроснабжение социальных объектов. В первую очередь по резервным сетям запитают социальные объекты. Для восстановления питания необходимо провести ремонтные работы на энергообъекте. Полностью электричество восстановят к концу дня.