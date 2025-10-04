Крупный пожар в Екатеринбурге: очевидцы сообщают о хлопках

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в Юго-Западном районе города.

Судя по фото и видео очевидцев, пожар произошел на промплощадки, недалеко от остановки АТП. Предположительно, горит шиномонтажная мастерская. На месте работают пожарные - в настоящий момент они наращивают силы и средства для борьбы с огнем. По сообщениям очевидцев, в воздухе едкий дым - он заволок весь Юго-Западный район, слышны звуки хлопков.

В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили Накануне.RU, что информация о пожаре поступила в 14.33 по местному времени. По информации ведомства, пожар произошел на ул. Зоологическая. На площади 50 квадратных метров горит гараж в неэксплуатируемой шиномонтажной мастерской. На месте работают шесть огнеборцев и две единицы техники.