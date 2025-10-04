Силы ПВО за сутки уничтожили 117 украинских дронов над 12 регионами России

Силы ПВО за сутки уничтожили 117 украинских дронов над 12 регионами России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Согласно официальному заявлению, воздушные цели были уничтожены над территориями 11 субъектов Российской Федерации и акваторией Черного моря. Над Брянской областью сбито 27 беспилотников, над Волгоградской — 16, над Курской областью и Республикой Крым — по 15 в каждом регионе. Над Ростовской областью уничтожено 11 БПЛА, над Воронежской — 10, над Белгородской — восемь. Также перехвачены беспилотники над Ленинградской областью (шесть единиц), Калужской областью (четыре единицы), Новгородской областью и акваторией Черного моря (по две единицы), а над Смоленской областью сбит один дрон.

Все воздушные атаки были своевременно нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.