В РСПП призвали разработать для самозанятых и ИП единый режим налогообложения

Российский союз промышленников и предпринимателей призвал разработать систему налогообложения для ИП и самозанятых, которая придет на смену действующим режимам. Точнее, объединит нынешних ИП и самозанятых в один тип налогоплательщиков после 2028 года, когда эксперимент с самозанятыми закончится, заявил глава РСПП Александр Шохин.

"Пора начинать готовить систему налогообложения для самозанятых и ИП. Она, наверно, должна быть единой для ИП и самозанятых. 2028 год не за горами, поэтому можно было бы иметь модель "2028 года плюс" и к ней потихонечку двигаться, не отменяя статуса самозанятых. Надо отдать должное правительству, оно четко стоит, что самозанятые до 2028 года просуществуют. Нам важно, чтобы для них было понимание, что с ними будет после 2028 года", - цитирует Шохина ТАСС.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что, согласно опросу, 64% самозанятых собираются при прекращении текущего режима налогообложения прекратить деятельность или уйти в тень, и только 10% готовы перерегистрироваться в других существующих налоговых режимах.