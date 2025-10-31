Роскомнадзор предлагает не спрашивать у россиян согласие на обработку персональных данных

Роскомнадзор предлагает отказаться от необходимости собирать у граждан согласие на обработку их персональных данных. Сейчас такие согласия россияне подписывают везде – от поликлиники до банка.

"Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать", - цитирует "Интерфакс" главу Роскомнадзора Андрея Липова.

Он считает, что граждане не контролируют число подписанных согласий и редко имеют возможность их оспорить.

"Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов", - полагает чиновник.

По словам Липова, соответствующие предложения были направлены в правительство, оно может внести законопроект об изменениях в Госдуму в этом году.