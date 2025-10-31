Волонтеры Алексея Вихарева провели выездную вакцинацию для жителей Эльмаша

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева провели для жителей Эльмаша выездную вакцинацию от гриппа. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.

Для удобства горожан было решено устроить пункт вакцинации прямо в офисе ТСЖ на улице Стачек. Организацией занимались волонтеры и медики горбольницы №23.

"Осень — это всегда сезон простуд. А вакцинация — это лучшая профилактика для всех, кому она разрешена. Люди смогли бесплатно привиться без лишних манипуляций, только консультация терапевта!" — написал Вихарев.

В первую очередь привиться от гриппа рекомендуется гражданам старше 60 лет, детям от 6 месяцев, беременным женщинам (со второго семестра), медсотрудникам, педагогам, а также людям с хроническими заболеваниями.