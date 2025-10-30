На этноконфессиональном совете, который провел Игорь Бабушкин, обсудили адаптация мигрантов в Астраханской области

Социальная и культурная адаптация мигрантов стала главной темой расширенного заседания этноконфессионального совета при губернаторе Астраханской области.

В регионе контролю за соблюдением мигрантами российского законодательства, правил и норм поведения в обществе уделяется особое внимание. Эту работу проводят органы власти, национально-культурные объединения, представители духовенства, правоохранительные структуры.

"Безусловно, важно поддерживать тех, кто приезжает к нам на заработки. Они помогают развивать экономику региона, закрывая кадровый дефицит в ряде отраслей, прежде всего в сельском хозяйстве. Но эти мигранты должны знать и уважать наши законы и нормы поведения в обществе. К правилам пребывания в стране относится и знание приезжими русского языка", - подчеркнул в ходе заседания Игорь Бабушкин.

Сейчас, как известно, многие трудовые мигранты приезжают семьями. Поэтому в этом году введено обязательное тестирование детей иностранных граждан по русскому языку перед зачислением в общеобразовательные организации. В Астраханской области создано два центра тестирования – в Школе одаренных детей в Астрахани и в ахтубинской школе.

"Астраханская область всегда была и остаётся территорией добрососедства. Многообразие языков – наше богатство. Но русский язык – фундамент государственности и культурного кода, и он должен оставаться основой для укрепления межэтнических отношений", - заявил Игорь Бабушкин.

Также на заседании были вручены удостоверения новым членам совета.