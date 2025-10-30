В Госдуму внесли законопроект о легализации продажи "красивых" номеров

В Госдуму внесли законопроект о легализации продажи "красивых" автомобильных номеров. Авторы документа – депутаты фракции "Новые люди" – указали, что 20 сентября на встрече с парламентариями идею одобрил президент России Владимир Путин.

Предлагается создать "прозрачный механизм официального резервирования регистрационных номеров через портал Госуслуг. Депутаты указывают, что с помощью легализации продажи номеров можно пополнить бюджет дополнительными средствами.

Авторы предполагают, что устанавливать стоимость "красивого" номера будет "уполномоченный регистрирующий орган". "Внесенная плата за резервирование номера возврату не подлежит", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автовладелец также сможет сохранить за собой или регистрационный номер при обращении в регистрирующий орган.

Депутаты указывают, что существует целый подпольный рынок "красивых" номеров, в основе которого коррупционный механизм. Они приводят в пример Узбекистан, где бюджет ежегодно получает от продажи таких знаков около 2,5 млрд руб. при автомобильном парке в 4 млн единиц, а в России парк – 50 млн легковых автомобилей.