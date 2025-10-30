ФАС выявила три десятка ритейлеров с доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю 35-50%) и 30 сетей с доминирующим положением (более 50%). К крупнейшим сетям отнесли "Пятерочку", "Перекресток", "Ленту", "Магнит". В ФАС отметили, что по закону о защите конкуренции эти сети подлежат усиленному контролю.

"Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей", - отметили в ФАС.

Региональным управлениям службы поручено проверить сети на предмет нарушений, сообщили в ведомстве.