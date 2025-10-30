30 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Викарий патриарха Кирилла считает неверным упор на гражданcтвенность

Понятие "гражданственности", закрепленное как ценность в указе президента РФ №809 о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, имеет риски, cвязанные с его правовой природой. Для современной России этот вопрос является актуальным в связи с проблемой мигрантов и межэтническими отношениями. Об этом написал викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Он указывает, что гражданственность неотделима от гражданства, по закону это "устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей". В этом нет ничего плохого, но здесь отсутствует духовно-нравственный элемент, а есть только юридический. По мнению иерарха, восприятие собственной гражданственности вне понятий нравственности и долга было одной из причин бегства многих из России после февраля и особенно после сентября 2022 года. Это тем более актуально в условиях, когда гражданство приобретают мигранты, не собирающиеся интегрироваться в российское общество. После получения гражданства РФ юридически они становятся такими же гражданами России, как и все остальные, хотя на самом деле их понимание гражданственности иное.

"Общероссийскую гражданскую идентичность" и "гражданственность" упоминал патриарх Кирилл, когда говорил о "попытке переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное". Но идентичность и национальное строительство невозможны без религиозно-этнической и нравственной основы, заключает архиепископ. Поэтому ссылки на "многонациональность и многоконфессиональность" России верны лишь как факт, но подчас ими оправдывают массовый переезд мигрантов в Россию.

Напомним, в указе президента №809 говорится об "общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей". При этом в 2020 году в Конституции России была закреплена государствообразующая роль русского народа. Также признается, что "особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию".

Теги: гражданство, гражданственность


