В Челябинской области уничтожен санкционный сыр

В Челябинской области под контролем надзорных ведомств уничтожили две партии санкционного сыра, ввезенного из Германии и Голландии – стран, продукция которых запрещена к поставкам в Россию. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, сыр обнаружили в торговом комплексе Тракторозаводского района. У предпринимателя не оказалось ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Санкционный сыр был уничтожен механическим способом – с последующей утилизацией. Меры приняты в соответствии с требованиями законодательства. Все участники незаконного оборота будут привлечены к ответственности.

Напомним, что с 2014 года в Россию запрещен ввоз сельхозпродукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии и ряда других государств.