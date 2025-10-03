Миллиардер Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и покушения на убийство

Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов.

Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца.

Напомним, миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве, совершенном в 2004 году. Также проверяется информация о его причастности к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова. Его тело с 25-ю ножевыми ранениями нашли в подъезде дома, напоминает телеграм-канал. Убийство произошло в январе 1999 года.

Сулейманов был задержан в Москве. Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".