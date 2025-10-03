03 Октября 2025
Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев обсудил с руководством Сбера перспективы расширения сотрудничества

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Правления Сбербанка Кириллом Царёвым.

"Сейчас мы работаем над стратегией развития региона на 10 лет вперёд и экспертная поддержка банка сможет стать дополнительным инструментом в реализации проектов", - отметил глава Оренбуржья в своем телеграмм-канале. 

Губернатор также подчеркнул, что регион готов к сотрудничеству по созданию в области школы цифровых технологий от Сбера – «Школа 21». Для реализации проекта региональные власти уже подобрали инвестора. Идет процесс выработки договоренностей, после чего можно будет приступить к реализации.

Евгений Солнцев(2025)|Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

"Планируем также внедрить в школах областного центра, а потом и всего региона многофункциональную «Детскую карту оренбуржца», в которую можно завести, например, как читательский билет, так и проездной. Сейчас пилотный проект реализуется в одном образовательном учреждении. С представителями Сбера договорились расширить его до 56 школ. Для этого необходимо установить в учреждениях специальные системы контроля и управления доступом (СКУД). Кстати, Сбер пока первый банк, который присоединился к проекту", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсуждался вопрос наращивания туристического потока в Оренбургскую область, а также проекты по благоустройству общественных пространств. 

"Настрой у всех созидательный. Сбербанк – наш давний партнёр. Уверен, вместе реализуем ещё много проектов, которые сделают жизнь оренбуржцев более комфортной", - резюмировал губернатор Оренбуржья.

Теги: евгений солнцев. сбер, школа 21, инвестор, детская карта оренбуржца


