Еще одна партия высокотехнологичного медицинского оборудования доставлено в Костромской роддом

К состоянию здоровья малышей и их мам в Костромской области особое отношение. Так, в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Сергей Ситников заручился поддержкой центра в проекте строительства в регионе акушерского стационара 3 уровня, в котором новорожденным оказывают сложную и высококвалифицированную медпомощь. Пока таким костромских пациентов отправляют для лечения в другие регионы.

Но уже в этом году Сергеем Ситниковым было принято решение о дополнительных усилиях по оснащению роддомов. Так, на дополнительное оснащение существующего родильного дома из федерального бюджета привлечено более 100 млн рублей, на которые приобрели 111 единиц высокотехнологичного оборудования. В частности, теперь полностью оснащены родильные залы. В них установлены родовые столы, функциональные столы, фетальные мониторы для контроля состояния матери и ребенка.

Также отдельное внимание уделено экстренной помощи новорожденным. В залах и операционной установлено 8 открытых реанимационных систем, каждая стоимостью 3,2 млн рублей. Важно, что современное оборудование может автоматически поддерживать оптимальную температуру, осуществлять мониторинг жизненно важных функций младенца.

«Иногда бывает, что рождаются крайне тяжелые детки, у которых нет дыхания, отсутствует сердцебиение, а помощь надо оказывать здесь и сейчас. Теперь это будет возможно на более качественном уровне. Оборудование значительно облегчает все необходимые действия по реанимации ребенка, что очень важно в первые минуты жизни», - рассказала неонатолог и анестезиолог-реаниматолог Александра Смирнова.

В реанимационных систем имеется встроенная площадка для рентген-исследования, что минимизирует перемещения малышей в тяжелом состоянии, снижая риски осложнений.

Также в роддом скоро доставят еще 12 единиц медоборудования - систему смешивания растворов компаундер для отделения реанимации, аппарат УЗИ и наркозно-дыхательные аппараты и др.

Процесс обновления оборудования позволит учреждени полностью соответствовать требованиям для оказания медпомощи третьего уровня.

«Такое масштабное оснащение перинатальных центров было в последний раз в начале 2000 годов. Теперь, чтобы по праву называться перинатальным центром нам не хватает только специализированного здания. У нас есть современное оборудование, кадровый состав. Все это позволит оказывать помощь и новорожденным, и беременным, и роженицам на самом высоком уровне, а не направлять их в другие регионы. Спасибо огромное за это нашему губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, который заручился поддержкой Президента, и уже в ближайшие годы проект будет реализован», - подчеркнула главврач роддома Анна Федоренко.