Еще одна партия высокотехнологичного медицинского оборудования доставлено в Костромской роддом

03 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Еще одна партия высокотехнологичного медицинского оборудования доставлено в Костромской роддом

К состоянию здоровья малышей и их мам в Костромской области особое отношение. Так, в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Сергей Ситников заручился поддержкой центра в проекте строительства в регионе акушерского стационара 3 уровня, в котором новорожденным оказывают сложную и высококвалифицированную медпомощь. Пока таким костромских пациентов отправляют для лечения в другие регионы.

Но уже в этом году Сергеем Ситниковым было принято решение о дополнительных усилиях по оснащению роддомов. Так, на дополнительное оснащение существующего родильного дома из федерального бюджета привлечено более 100 млн рублей, на которые приобрели 111 единиц высокотехнологичного оборудования. В частности, теперь полностью оснащены родильные залы. В них установлены родовые столы, функциональные столы, фетальные мониторы для контроля состояния матери и ребенка.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Также отдельное внимание уделено экстренной помощи новорожденным. В залах и операционной установлено 8 открытых реанимационных систем, каждая стоимостью 3,2 млн рублей. Важно, что современное оборудование может автоматически поддерживать оптимальную температуру, осуществлять мониторинг жизненно важных функций младенца.

«Иногда бывает, что рождаются крайне тяжелые детки, у которых нет дыхания, отсутствует сердцебиение, а помощь надо оказывать здесь и сейчас. Теперь это будет возможно на более качественном уровне. Оборудование значительно облегчает все необходимые действия по реанимации ребенка, что очень важно в первые минуты жизни», - рассказала неонатолог и анестезиолог-реаниматолог Александра Смирнова.

В реанимационных систем имеется встроенная площадка для рентген-исследования, что минимизирует перемещения малышей в тяжелом состоянии, снижая риски осложнений.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Также в роддом скоро доставят еще 12 единиц медоборудования - систему смешивания растворов компаундер для отделения реанимации, аппарат УЗИ и наркозно-дыхательные аппараты и др.

Процесс обновления оборудования позволит учреждени полностью соответствовать требованиям для оказания медпомощи третьего уровня.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Такое масштабное оснащение перинатальных центров было в последний раз в начале 2000 годов. Теперь, чтобы по праву называться перинатальным центром нам не хватает только специализированного здания. У нас есть современное оборудование, кадровый состав. Все это позволит оказывать помощь и новорожденным, и беременным, и роженицам на самом высоком уровне, а не направлять их в другие регионы. Спасибо огромное за это нашему губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, который заручился поддержкой Президента, и уже в ближайшие годы проект будет реализован», - подчеркнула главврач роддома Анна Федоренко.

Теги: роддом, медоборудование, сергей ситников, реанимационные системы, узи, родовые столы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети