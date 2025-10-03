В День ОМОН Росгвардии состоялось награждение астраханских бойцов

В честь 37-й годовщины образования отрядов мобильных особого назначения Росгвардии представителям элиты войск национальной гвардии РФ вручили благодарственные письма от губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и ведомственные награды.

На мероприятии также отметили вклад ветеранов ведомства в становление отряда. Многие из них после выхода на пенсию продолжают защищать интересы государства на территории СВО в качестве добровольцев.

Обращаясь к личному составу, командир ОМОН отметил, что отряд достойно прошёл все значимые мероприятия по обеспечению безопасности нашего государства.

«С 2022 года отряд достойно выполняет задачи в зоне СВО. Подтверждение тому – более 70 государственных наград, которыми удостоены сотрудники», – подчеркнул офицер.

