Юрий Моисеев поздравил педагогов Калуги с Днем учителя

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев поздравил всех учителей города с Днем учителя.

Он обратился ко всем учителям и ветеранам школьного образования.

"От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Этот праздник — замечательный повод выразить вам нашу бесконечную благодарность", - говорится в поздравлении.

Юрий Моисеев отметил, что труд педагога — это настоящее искусство.

"Вы не просто учите детей формулам и правилам, вы помогаете им раскрывать свои таланты, верите в них, когда они сомневаются в себе, и закладываете нравственный фундамент на всю жизнь. Вы — те герои, которые каждый день создают будущее нашей страны, вдохновляя и направляя молодое поколение. Желаю вам, чтобы ваша энергия никогда не иссякала, а здоровье было крепким. Пусть ваши ученики радуют своими успехами, а в доме царит гармония и уют. Спасибо за ваш бесценный труд!", - поблагодарил педагогов Юрий Моисеев.