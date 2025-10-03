"Атомстройкомплекс" удостоили награды от Министерства промышленности на 100+ Technobuild

Компанию "Атомстройкомплекс" удостоили награды за вклад в социально-экономическое развитие региона. Почетный диплом главе холдинга Валерию Ананьеву вручил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, посетив стенд застройщика на 100+ Technobuild в Екатеринбурге.

На международной выставке "Атомстройкомплекс" представил продукцию своих заводов, выпускающих строительные материалы и малые архитектурные формы.

"В этом году мы реализовали два крупных инвестиционных проекта: новый завод "Теплит" в Сысертском городском округе уже отгружает потребителям продукцию – блоки из автоклавного газобетона, которые применяются в многоквартирном и индивидуальном домостроении. В качестве сырья на производстве используется зола уноса Рефтинской грэс, что обеспечивает значительный вклад нашего предприятия в экологическое благополучие региона. Второй инвестиционный проект при поддержке ФРП реализован в Богдановиче, где мы готовим к пуску новую линию по производству эффективного минераловатного утеплителя, – доложил министру Валерий Ананьев.

Помимо этого, глава холдинга отметил, что компания вносит свой вклад в федеральный проект "Производительность труда", который, в свою очередь, входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сегодня 12 заводов "Атомстройкомплекса" производят и поставляют стройматериалы не только для собственных стройплощадок, но и для других застройщиков как в Свердловской области, так и в соседних регионах.

Сергей Пересторонин высоко оценил интегрированность строительного холдинга в промышленность и вручил Валерию Ананьеву почетный диплом министерства за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.