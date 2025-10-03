Осуждён глава фирмы, давший взятку замначальника тыла Росгвардии

Генеральный директор ООО "Флакфуд трейд" Махир Сафаров осуждён за посредничество во взяточничестве.

В 2023 г. госзаказчик и ООО "Пегас-Эко" заключили многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за выполнением контракта возлагался на бывшего и.о заместителя руководителя департамента тылового обеспечения войск национальной гвардии России генерал-майора Мирзу Мирзаева.

В 2023-24 гг. Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя ООО "Пегас-Эко" Захидова. Речь идёт о сумме в 140 млн руб. Мирзаев в ответ должен был осуществлять общее покровительство при выполнении контракта. В результате условия контракта выполнены не были, государству причинен материальный ущерб.

Приговор суда Сафарову – семь лет колонии строгого режима. Уголовное дело Мирзаева рассматривает суд, сообщает в своём telegram-канале главное военно-следственное управление СКР.