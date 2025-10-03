В 2026 году в новых регионах тарифы на электричество вырастут на 50%
В октябре 2026 года тарифы на электричество вырастут по России в среднем на 11%, но для присоединенных областей они вырастут сразу на 50%. И при этом в абсолютных числах на Донбассе тарифы будут все равно самыми низкими в России (ниже только в Иркутской области), подсчитали в "РБК Недвижимость".
Новую тарифную сетку с минимальными и максимальными уровнями опубликовала Федеральная антимонопольная служба на портале проектов нормативных актов.
Также относительно низкие тарифы будут в Хакасии. А вот самые высокие сохранятся на Чукотке, в Подмосковье и Москве.