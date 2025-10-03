Роскомнадзор напомнил об обязательном добавлении его бота в администраторы зарегистрированных Telegram-каналов

Для получения маркировки "А+" от Роскомнадзора владельцы Telegram-каналов должны добавлять в администраторы канала специального бота ведомства. Без этого официальной регистрации в реестре блогов не получить.

Роскомнадзор привел подробную инструкцию по включению своего бота в число администраторов зарегистрированного канала. На первом этапе надо подать заявление через Госуслуги. На втором этапе – запустить бота. "Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом", - цитируют "Ведомости" инструкцию Роскомнадзора.

На Госуслугах у владельца канала появится регистрационный номер, его будут сверять с введенным в бот. Бот нельзя удалять из канала и лишать прав администратора.