Серьезные повреждения получила одна из двух квартир в Березниках после атаки БПЛА

Глава Березников Алексей Казаченко дал подробную информацию о ситуации с домом по ул. Большевистская. После того, как место происшествия осмотрели взрывотехник ОМОН и сотрудники следственного комитета, хозяевам помещения разрешили войти внутрь в сопровождении бойцов МЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

Был оценен ущерб - одна из квартир сильно повреждена. Существует угроза обрушения чердачного перекрытия.

"Вместе с жильцами собрали документы, ценные вещи, предметы первой необходимости, электробытовую технику. В ближайшие дни поможем с разбором завалов, дефектовкой повреждений помещения. Далее – ремонт при финансовой поддержке региона. Вторая квартира сильно не пострадала. Здесь возобновили подачу отопления, до конца дня восстановим водоснабжение и электричество. Вернули домой и накормили напуганного ночными событиями собакена", - сообщил Казаченко.

Сейчас власти оказывают семьям содействие в оформлении региональной и муниципальной материальной помощи. Жилой дом останется под охраной.