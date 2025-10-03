На проблемы с домашним интернетом можно будет пожаловаться на Госуслугах

Минцифры России запустило на Госуслугах форму для жалоб на проблемы с домашним интернетом.

Граждане смогут пожаловаться, прикрепив документы (например, переписку с управляющей компанией, которая не допускает в многоквартирный дом других провайдеров), обращение, ответы ведомств и организаций. Минцифры будет обрабатывать жалобы и направлять их в прокуратуру.

Срок рассмотрения жалоб будет зависеть от типа проблемы, но не превысит 30 дней. В личном кабинете можно будет следить за статусом обращения.

В министерстве напомнили, что еще в 2024 году в силу вступил закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Жильцы теперь могут выбирать себе подходящего оператора связи, а УК не имеют права ограничивать провайдерам доступ к домовой инфраструктуре. Однако, признает Минцифры, на деле закон не всегда действует: "Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор".