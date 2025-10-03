Кравцов публично отверг нехватку учителей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов снова публично отверг тот факт, что в школах очень не хватает учителей. По его словам, статистика свидетельствует лишь о небольшой нехватке в регионах.

Зато, по его словам, активно работает программа "Земский учитель", когда учителям предлагают работать в сельских школах, предлагая единовременную выплату в миллион рублей (или два миллиона для дальневосточных регионов). К началу нового учебного года поступила целая тысяча предложений. Как сообщалось, начали работать несколько сотен земских учителей, что является каплей в море.

Реальный дефицит учителей в России достигает почти 600 тыс. специалистов при нормальной работе на одну ставку. Однако в Минпросвещения считают, что учителя должны работать в условиях большой переработки, для них это будто бы нормально, а в ближайшие годы количество детей в школе начнет снижаться, поэтому увеличивать число учителей не имеет смысла.