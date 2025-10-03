Прокуратура проверит, почему жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга остались без холодной воды

Водоканал уже ведёт аварийно-восстановительные работы

Прокуратура проводит проверку в связи с прорывом сетей водоснабжения вблизи дома 12 по улице Зелёный остров в Екатеринбурге. Из-за коммунальной аварии несколько домов в Орджоникидзевском районе остались без холодной воды.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в настоящее время сотрудники МУП Водоканал проводят аварийно-восстановительные работы. При проверке будет дана оценка исполнению ресурсоснабжающей организацией законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами. Прокуратура также проверит своевременно ли принимались меры по выявлению и устранению причин приостановления подачи воды.

По результатам надзорных мероприятий при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.