Депутат Нилов представил законопроект о зарплате учителей не ниже 2,5 МРОТ

Зарплата учителей при работе на одну ставку должна быть не ниже 2,5 МРОТ. Такой законопроект направил на заключение в Правительство глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что в каждом регионе учителям платят по-разному, в результате чего разрыв в зарплатах педагогов между регионами огромен. Власти который год говорят о том, что разрабатывают новую систему оплаты труда педагогов, в которой не меньше 70% будет фиксированной частью за учительство и только 30% - разные доплаты, надбавки и стимулирующие выплаты. Эксперты практически единогласно настаивают на том, что платить нужно прежде всего за основную работу - обучение детей, а небольшую часть можно оставить вариативной - в зависимости от регалий педагога или результатов учеников. Но пока что оклад составляет как раз самую маленькую часть зарплаты и почти во всех регионах ниже МРОТ. Только за счет доплат и надбавок итоговая зарплата получается выше МРОТ. Это противоречат позиции Конституционного Суда РФ, который постановил, что оклад за работу на ставку должен быть выше МРОТ.

Предложение Нилова вряд ли будет принято по той причине, что увеличение финансирования образования на ближайшие годы не предусмотрено бюджетом. Учителя могут рассчитывать только на ежегодную индексацию своих мизерных зарплат. Сейчас зарплата учителей на одну ставку в большинстве регионов составляет всего около 30 тысяч рублей. Учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий.