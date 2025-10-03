03 Октября 2025
Общество Москва
Фото: пресс-служба МЭФ

Эдуард Бояков возглавил Театр на Малой Ордынке

Режиссер Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке в Москве, об этом сообщает департамент культуры столичной мэрии.

Предшественник Боякова Евгений Герасимов "сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры".

В департаменте культуры напомнили о достижениях Боякова: "Уже более 30 лет режиссёр театра и кино, продюсер и педагог Эдуард Бояков руководит различными театральными проектами. Работал худруком МХАТ им. Горького, создал театры "Практика", "Политеатр" и Новый Театр. Продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ им. Чехова, режиссер уникального мультимедийного представления "Соборная площадь", созданного в 2024 году в кинопарке "Москино". 

В 2021 году Бояков покинул пост худрука МХАТ. Бояков тогда сообщил об увольнении по собственному желанию, но при этом добавил, что заявление написать ему предложил недавно назначенный новый директор театра Владимир Кехман. Бояков заявил, что причиной недовольства Кехмана стало отношение худрука к президенту театра Татьяне Дорониной.

К моменту ухода Боякова из театра МХАТ буквально оброс скандалами. Последними из них стали постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призвала президента сменить руководство театра, который, по ее мнению, превратился в пристанище "торгашей".

Кехман после ухода Боякова жаловался на плачевное финансовое состояние театра и рассказывал про молельные комнаты в административных помещениях. Сейчас Кехман является обвиняемым в уголовном деле о растрате.

Театр на Малой Ордынке подведомственен департаменту культуры Москвы.

