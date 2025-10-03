Минобороны Бельгии проверит информацию о БПЛА над военной базой

Минобороны Бельгии проверяет информацию о пролете БПЛА над военной базой страны. Об этом РИА Новости заявили в министерстве.

Ранее телеканал VRT сообщил, что над военной базой Эльзенборн в ночь на 3 октября пролетели 15 беспилотников. Затем неопознанные БПЛА вошли в воздушное пространство Германии.

2 октября вечером из-за обнаружения беспилотников в небе приостановил работу аэропорт Мюнхена.

В конце сентября истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море из-за сообщений о БПЛА. Кроме того, Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках. После этого из Европы следовали безосновательные заявления о причастности Россиик к данным инцидентам.

2 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию".